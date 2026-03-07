Haberler

Çorum'da yangın çıkan oto lastik servisinde hasar oluştu

Güncelleme:
Çorum'daki bir oto lastik servisinde çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi. Yerel itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki iş yerlerinin zarar görmesini engelledi.

Çorum'da bir oto lastik servisinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde Hacı S'ye ait oto lastik servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

