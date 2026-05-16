Haberler

Öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret diliyle anlamlı sunum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Dodurga ilçesinde öğrenciler, Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle icra etti.

Çorum'un Dodurga ilçesinde öğrenciler, Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle icra etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "toplumsal sorumluluk" ve "değerler eğitimi" kapsamında, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle icra ettikleri bir videoklip hazırladı.

Okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ayşe Becit ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Akif Arklan rehberliğinde yapılan çalışma, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Zeki Amanvermez, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece akademik başarıyı değil, toplumsal sorunlara duyarlı ve empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Amanvermez, çalışmanın, öğrencilerin milli değerleri toplumun her kesimine ulaştırma azminin bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı

Süper Lig'in alt tarafı kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı
Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza
Karakaya Barajı'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı

Üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıl tek imza ile bitti