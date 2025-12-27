ÇORUM'da bir süredir kendisinden haber alınamayan Oğuzhan Karameşe otomobilinde ölü bulundu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde meydana geldi. Oğuzhan Karameşe'den haber alamayan yakınları, sabah evden çıktıklarında otomobilinin park halinde olduğunu gördü. Karameşe'nin de otomobilin içerisinde hareketsiz halde olduğunu gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Oğuzhan Karameşe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karameşe'nin cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Oğuzhan Karameşe'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.