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Çorum'da Öğretmen Akademileri Programı Başladı

Çorum'da Öğretmen Akademileri Programı Başladı
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Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Öğretmen Akademileri Programı' açılış töreninde, öğretmenlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanacağı vurgulandı. Vali Ali Çalgan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, programın eğitimin kalitesini artıracağını belirtti.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Öğretmen Akademileri Programı" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, Vali Ali Çalgan, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Öğretmen Akademileri Projesi'nin öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise programın Çorum'da eğitimin çıtasını daha yukarı seviyelere taşıyacağını kaydetti.

Çalgan, "Ülkemizin geleceğine olan güçlü inancımızla, öğretmenlerimize yapılan her yatırımın, öğrencilerimize ve dolayısıyla yarınlarımıza yapılan yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Alanında uzman katılımcılarımıza ve programda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından öğretmenler, edebiyat ve müzik akademileri kapsamında şiir okudu, türküler seslendirdi.

Törende Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da "ilk ders" olarak "şehir ve mekanlar" konusunu işledi.

Akademiye katkıda bulunanlara teşekkür plaketi verilen etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel
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