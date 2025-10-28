Çorum'da Öğrenciler Cumhuriyet'in 102. Yılını Yürüyüşle Kutladı
Çorum'da, okul öncesi öğrencileri Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamak amacıyla renkli kostümler ve Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı ve öğrencilerin Cumhuriyet değerleriyle büyümesinin önemine vurgu yaptı.
Çorum'da okul öncesi öğrencileri, Cumhuriyet'in 102. yılını yürüyüşle kutladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan okul öncesi öğrencileri, çeşitli kostümler giyen animasyon ekibiyle etkinliklere katıldı.
Etkinlik kapsamında öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Kadeş Barış Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş yaptı. Vatandaşların da ilgi gösterdiği yürüyüşte Cumhuriyet marşları seslendirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, programın hazırlanmasında emeği geçen okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.
Çağlar, "Cumhuriyet'in 102. yılında öğrencilerimizle bu coşkuyu paylaşmak bizim için önemli. Çocuklarımızın Cumhuriyet değerleriyle yetişmesi, geleceğe dair en büyük güven kaynağımızdır." dedi.