Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Çorum'da düzenlenen narkotik operasyonda 249 bin 424 sentetik ecza ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce Osmancık ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada 249 bin 424 sentetik ecza ile 11,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, üzerlerinde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.