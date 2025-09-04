Haberler

Çorum'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Çorum'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Valiliği'nin düzenlediği muhtarlar toplantısı Kargı ilçesinde yapıldı. Vali Ali Çalgan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya birçok yerel yönetici ve muhtar katıldı.

Çorum Valiliği koordinesinde düzenlenen muhtarlar toplantısı Kargı ilçesinde yapıldı.

Vali Ali Çalgan başkanlığındaki toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, il ve ilçe kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda muhtarlar, kendi sorumluluk bölgeleriyle ilgili sorun ve talepleri dile getirdi.

Çalgan, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantının hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş

Savcı, katiline babalık yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Mahir Başarır il başkanlığının önünde meydan okudu: Gürsel Tekin buraya gelmeye teşebbüs ederse...

İl başkanlığının önünde meydan okudu: Gürsel Tekin buraya gelirse...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.