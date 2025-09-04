Çorum'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Çorum Valiliği koordinesinde düzenlenen muhtarlar toplantısı Kargı ilçesinde yapıldı.

Vali Ali Çalgan başkanlığındaki toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, il ve ilçe kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda muhtarlar, kendi sorumluluk bölgeleriyle ilgili sorun ve talepleri dile getirdi.

Çalgan, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantının hayırlı olmasını temenni etti.