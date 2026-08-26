Haberler

Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastanede tedavi altına alındı.

Turan C. idaresindeki 19 AEA 352 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi Saat Kulesi civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet P'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi

Oosterwolde sakat çıktı
Mekke Paktı, Hindistan Başbakanı Modi'yi rahatsız etti

Türkiye'nin imzaladığı anlaşmadan rahatsız oldu: "Tek bir güç oldular"
Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte yeni hamlesi...
Gigi Hadid’den kendisinden 20 yaş büyük sevgilisiyle ilgili olay itiraf!

Kendisinden 20 yaş büyük sevgilisiyle ilgili olay itiraf!
Ahmed Şara saldırılar sonrası Putin ile görüştü

İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi için Lyon'a karşı: İşte muhtemel 11'ler

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i! Forvette büyük sürpriz var
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?