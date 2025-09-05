Haberler

Çorum'da Motosiklet Yaya Çarptı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde motosikletin yayaya çarpması sonucu 76 yaşındaki Mustafa A. ve motosiklet sürücüsü Tuğra T. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tuğra T. (18) idaresindeki 19 AEY 642 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A'ya (76) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile yaya yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

