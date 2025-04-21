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Çorum'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çorum'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki Emirhan İpek hayatını kaybetti, 18 yaşındaki Sefa Akkuş yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Emirhan İpek (21) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Sefa Akkuş (18) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 00.30 sıralarında Hacıpiri Mahallesi İskilip Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Emirhan İpek'in kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, devrildi. Kazada, İpek ile arkasında bulunan arkadaşı Sefa Akkuş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emirhan İpek doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İpek'in cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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