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Çorum'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Çorum'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı, 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Çorum'da Gazi Caddesi Anıt Meydanı ışıklarında motosiklet ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet çarpıştı. 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÇORUM'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Davut Ayar (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gazi Caddesi Anıt Meydanı ışıklarında meydana geldi. Davut Ayar yönetimindeki 06 FGB 918 plakalı motosiklet ile K.E. idaresindeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 19 ACB 310 plakalı kamyonet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ayar, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından motosiklet sürücüsü, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Davut Ayar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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