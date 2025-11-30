Haberler

Çorum'da Motosiklet-Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

Çorum'da Motosiklet-Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

F.Z.C. idaresindeki 19 DS 739 plakalı motosiklet ile M.A.A'nın kullandığı 19 AEK 565 plakalı hafif ticari araç Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Cadde'de çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, çıkanları sağlık ekibi dahi sayamadı
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır

Silahlı çatışma çıktı! Kavganın adresi bir hayli ilginç
Avustralya Başbakanı Albanese, Jodie Haydon ile evlenerek görevi başındayken nikah kıyan ilk isim oldu

Başbakan dünyaevine girdi, bu evlilik ülkede bir ilki getirdi
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
Koca kent bu olayla çalkalanıyor! Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış

Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Çocuk gibi ağladı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.