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Minibüs, park halindeki 5 araca çarpıp çay ocağına daldı

Minibüs, park halindeki 5 araca çarpıp çay ocağına daldı
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Çorum'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs, park halindeki 5 araca çarptıktan sonra bir çay ocağına girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

ÇORUM'da minibüs, park halindeki 5 araca çarpıp, çay ocağına daldı. Kazada araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. M.K.'nin kontrolünü yitirdiği 34 GA 719 plakalı minibüs, park halindeki 5 araca çarpıp, yol kenarındaki çay ocağına girdi. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kimse yaralanmazken, araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu. Araçlar çekici ile kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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