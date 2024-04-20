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Çorum'da meydana gelen 6 trafik kazasında 11 kişi yaralandı

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Çorum'da gün boyu meydana gelen 6 trafik kazasında 2'si çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da meydana gelen 6 trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kentte gün boyu Çorum-Samsun kara yolu, Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi, Ulukavak Mahallesi Devane TOKİ Bölgesi, Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi'nde meydana gelen 6 trafik kazasında 2'si çocuk 11 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahale sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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