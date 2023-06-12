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Çorum'da mantar toplamaya giden kişi bıçaklandı

Çorum'da mantar toplamaya giden kişi bıçaklandı

Güncel Haberler

Çorum'da mantar toplamaya giden kişi, tanımadığı kişilerce darbedilerek bıçaklandı.

Çorum'da mantar toplamaya giden kişi, tanımadığı kişilerce darbedilerek bıçaklandı.

Alınan bilgiye göre Çorum- İskilip yolu Danaderesi mevkisine mantar toplamaya giden Beytullah E. (24) tanımadığı kişilerle tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine darbedilerek bıçaklanan Beytullah E, Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, darp ve bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

İskilip Çorum Güncel Haberler

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