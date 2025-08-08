Çorum'da Mandırada Yangın: 100'den Fazla Kuzu Telef Oldu

Çorum'un Ayaz köyünde bir mandırada çıkan yangında 100'den fazla kuzu telef oldu, 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 300 civarında küçükbaş hayvan yangın sırasında mandıradaydı.

Çorum'da, mandırada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100'den fazla kuzu telef oldu, 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ayaz köyünde Mustafa Özşahin'e ait mandıranın samanlık bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 100'den fazla kuzu telef oldu, 2 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında mandırada 300 civarında küçükbaş hayvanın bulunduğu, yangının ardından koyun ve keçilerin mandıradan tahliye edildiği ancak 100'den fazla kuzunun çıkarılamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
