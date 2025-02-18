Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi

İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar

Narin Güran cinayetinde çarpıcı karar! Amcayla ilgili detay bomba
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Çorum'da Kış Mevsiminde Güvenli Araç Kullanma Eğitimi

Çorum'da Kış Mevsiminde Güvenli Araç Kullanma Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da jandarma ekipleri, AFAD ve itfaiye personeline kış mevsiminde güvenli araç kullanma teknikleri ve emniyet tedbirleri hakkında eğitim verdi.

Çorum'da jandarma ekiplerince, AFAD ve itfaiye personeline kış mevsiminde güvenlik araç kullanma eğitimi verildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeline, kış aylarında güvenli araç kullanım tekniklerinin yanı sıra alınması gereken emniyet tedbirleri de anlatıldı.

Eğitimlerde ayrıca, karşılaşılabilecek olumsuz durumlar ve bu durumlarda yapılması gerekenler hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: AA / Şahin Şeker - Güncel
img

Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor
img

İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
img

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
Türkiye'den 2 takım var: Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.