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Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Elektrik direğine çarpıp tarlaya savruldu

Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti: Elektrik direğine çarpıp tarlaya savruldu
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Çorum'un Alaca ilçesinde 2.86 promil alkollü olduğu belirlenen E.T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya savruldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya savruldu. Yaralanan otomobilin sürücüsü E.T.'nin (25) yapılan kontrolde 2.86 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Alaca ilçesi Zile Caddesi, Buğday Pazarı mevkisinde meydana geldi. E.T. yönetimindeki 19 UB 258 plakalı otomobil, Demirci Köprüsü'nü geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçarken, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yapılan kontrolde sürücü E.T.'nin 2.86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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