Kayıp şahıs evde kafası parçalanmış halde ölü bulundu

Çorum'da şüpheli ölüm olayı yaşandı. Kale Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Selim Vural'dan bir süredir haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine polis ekipleri Vural'ın bulunması için çalışma başlattı. Vural'ın bir yakınıyla ikametine giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. İçeri giren ekipler şahsı kafası parçalanmış halde ölü olarak buldu.

KÖPEĞİ BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Vural'ın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Vural'ın köpeği ise belediye ekiplerince barınağa götürüldü.