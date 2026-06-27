Çorum'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır, 5 yaralı

ÇORUM'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yeni Osmancık Kavşağı'nda meydana geldi. S.G. yönetimindeki 06 TKN 89 plakalı otomobil ile O.U. idaresindeki 06 YKD 13 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçlarda sıkışan O.U., S.G. ve S.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimlikleri belirlenemeyen 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı