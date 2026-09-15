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Çorum'da kavgayı ayırmak isterken vurulan genç öldü

Çorum'da kavgayı ayırmak isterken vurulan genç öldü
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Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti.

Çorum'da akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ömerbey Köyü'nde Mertcan Ş. (26) ile amcası İhsan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İhsan Ş, tüfekle yeğeni Mertcan Ş. ile kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan'ı (24) vurdu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Celal Atakan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bacağından yaralanan Mertcan Ş'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli İhsan Ş, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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