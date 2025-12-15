Haberler

Çorum'da polis sokakta silahla ateş eden şüphelileri arıyor

Güncelleme:
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada şüpheliler tabanca ile rastgele ateş açtı. Olay yeri incelemesinde boş mermi kovanları bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada sokakta tabanca ile rastgele ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 85. Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada taraflar rastgele ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince sokakta ve bir binanın bahçesinde boş mermi kovanları bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
title