Çorum'un ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Güncelleme:
Çorum'un Oğuzlar, Dodurga ve Kargı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, eğitim ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Belediyeler kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, bölgede güzel görüntüler oluştu.

Kentin büyük bölümünde gece saatlerinde kar yağışının başlamasının ardından sabah saatlerinde de bazı ilçelerde yağış başladı.

Kent merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Kargı ilçesi, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimlerde soğuk havayla birlikte buzlanma riski oluşurken, ekipler özellikle Kargı-Sinop kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yoğun kar yağışı ilçede eğitimi de olumsuz etkiledi. Pelitçik, Oğuz, Bademce ve Güney köylerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Öte yandan, ilçedeki kar yağışı dronla havadan görüntülendi.

Kar yağışının etkili olduğu Oğuzlar ilçesinde belediye ekipleri harekete geçti.

Oğuzlar Belediyesi ekipleri, ilçe merkezindeki ana arterlerde kar küreme çalışmaları başlattı.

Dodurga ilçesinde ise yoğun yağış ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları ekipleri, ilçe bağlantı yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Dodurga Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezindeki yolları trafiğe açık tutmak için çalışma başlattı.

Öte yandan kar yağışı ilçede güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
