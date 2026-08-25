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Çorum'da motosiklet kazası: 1 ölü

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Çorum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çorum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi'nde Nejdet Aktepe (54) idaresindeki motosiklet ile Can Y. yönetimindeki 19 TD 157 plakalı asansörlü eşya taşıma kamyoneti çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Aktepe ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aktepe, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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