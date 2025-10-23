Çorum'da Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı

Çorum'da işçileri taşıyan kamyonet ile Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içerisinde bulunduğu minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Fuat Y. idaresindeki 34 KEA 998 plakalı kamyonet, Çorum- Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde Ahmet H. yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G, Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Çetin'in bacağında kırık bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu kara yolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Hayati Çetin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından kendi isteği üzerine tedavisine Ankara'da devam edilmek üzere doktor refakatinde özel aracıyla Çorum'dan ayrıldı.