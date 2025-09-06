Çorum'da Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ahmet A. idaresindeki 66 ADH 346 plakalı kamyonet, Çorum-Yozgat kara yolu Mezbahane kavşağında Mustafa S'nin kullandığı 34 BHL 74 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile minibüsteki Huri E.Ş, Döndü A. ve Nurdan Ş. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel