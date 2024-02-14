Çorum'da İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Çorum'da Gülabibey Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan işçi, iskeleden düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'da inşaat iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde'de bir inşaatta çalışan Nevzat A. (52), iskeleden toprak zemine düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.