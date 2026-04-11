Çorum'da aynı noktada peş peşe iki trafik kazası; 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında sürücü 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazalar, Çorum-Yozgat kara yolu İbrahim köyü yakınlarında gerçekleşti.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kazalar, saat 19.30 sıralarında Çorum- Yozgat kara yolu İbrahim köyü yakınlarında meydana geldi. Murat E.'nin (44) kontrolünü yitirdiği 38 AJK 486 plakalı otomobil, yol kenarındaki kanala düştü. Ters dönen otomobildeki sürücü ile otomobilde bulunan Bülent B. (49) ve Mehmet B. (53) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk kazanın yaklaşık 300 metre uzağında, İsmail Sak'ın (48) kontrolünü kaybettiği 19 TGG 019 plakalı cip de yoldan çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, her iki kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
