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Çorum'da kavşakta çarpışma: 1 yaralı

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Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

R.A. idaresindeki 57 ABU 858 plakalı otomobil ile A.E'nin kullandığı 05 ER 726 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı İskilip kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 05 ER 726 plakalı otomobilin sürücüsü A.E, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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