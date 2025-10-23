Haberler

Çorum'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özcan T. idaresindeki 34 KAV 747 plakalı otomobil, Çorum-Alaca kara yolu Küre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Mustafa A'nın kullandığı 19 ADS 813 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte 19 ADS 813 plakalı araçta bulunan Filiz A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
Haberler.com
