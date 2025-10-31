Haberler

Çorum'da Hayvan Otlatma Tartışması Kanlı Bitti: İki Ölüm

Çorum'da Hayvan Otlatma Tartışması Kanlı Bitti: İki Ölüm
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Ortaköy ilçesinde hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışmada bir kişi, komşusunu silahla vurduktan sonra intihar etti. Olayda iki kişi de hayatını kaybetti.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir kişi, "hayvan otlatma" meselesi nedeniyle tartıştığı tarla komşusunu silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Esentepe köyünde Cemal Yılmaz (35) hayvanlarını otlatırken, arazi komşusu Coşkun Gündüz de (30) tarlasını traktörle sürmek istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Cemal Yılmaz, tabanca ile ateş ederek Coşkun Gündüz'ü yaraladıktan sonra aynı tabanca ile intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz ve Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı

İstanbulluların korkulu rüyası olan soruşturmada yeni gelişme
O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

O kentimizde büyük panik! Çok sayıda mahalle karantinada
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.