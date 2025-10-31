Çorum'da Hayvan Otlatma Tartışması Kanlı Bitti: İki Ölüm

Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir kişi, "hayvan otlatma" meselesi nedeniyle tartıştığı tarla komşusunu silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Esentepe köyünde Cemal Yılmaz (35) hayvanlarını otlatırken, arazi komşusu Coşkun Gündüz de (30) tarlasını traktörle sürmek istemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Cemal Yılmaz, tabanca ile ateş ederek Coşkun Gündüz'ü yaraladıktan sonra aynı tabanca ile intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz ve Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.