Çorum'da Hafriyat Kamyonu Şoförüne Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Çorum'da maden sahasında meydana gelen kazada, sürücüsünün manevra yaptığı hafriyat kamyonu, 1 ay önce işe başlayan şoför Ahmet Coşar'a çarptı. Coşar hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Dodurga ilçesindeki kömür çıkarılan maden sahasında meydana geldi. Manevra yapan İ.M.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, 1 ay önce ocakta şoför olarak çalışmaya başlayan 5 çocuk babası Ahmet Coşar'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Coşar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü İ.M. gözaltına alınırken, cenaze Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.