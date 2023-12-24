Çorum'da Hafriyat Kamyonu Şoförüne Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde Dodurga ilçesindeki kömür çıkarılan maden sahasında meydana geldi. Manevra yapan İ.M.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, 1 ay önce ocakta şoför olarak çalışmaya başlayan 5 çocuk babası Ahmet Coşar'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Coşar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü İ.M. gözaltına alınırken, cenaze Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel