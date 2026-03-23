Çorum'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da Kale Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Odun sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Kale Mahallesi Milönü 3. Çıkmaz Sokak'ta Ferdi B'ye ait gecekonduda, odun sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk