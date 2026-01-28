Haberler

Çorum'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Çorum'da 13 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü E.D, yapılan operasyonla yakalandı. 'Ölüme neden olma' suçundan aranan E.D, otomobilinin içinde tespit edilerek gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Çorum'da hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında "ölüme neden olma" suçundan aranan E.D'nin Gazi Caddesi'nde bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerce yapılan takip sonucu E.D, kullandığı otomobilin içinde yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
