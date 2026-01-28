Çorum'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Çorum'da 13 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü E.D, yapılan operasyonla yakalandı. 'Ölüme neden olma' suçundan aranan E.D, otomobilinin içinde tespit edilerek gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma kapsamında "ölüme neden olma" suçundan aranan E.D'nin Gazi Caddesi'nde bulunduğu tespit edildi.
Ekiplerce yapılan takip sonucu E.D, kullandığı otomobilin içinde yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel