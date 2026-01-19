Haberler

Çorum'da iki otomobil çarpıştı; 4 yaralı

Güncelleme:
Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Osmancık Caddesi ile Mahmut Evler 27. Sokak kavşağında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Osmancık Caddesi ile Mahmut Evler 27. Sokak kavşağında meydana geldi. Mertcan A. (21) yönetimindeki 19 DY 464 plakalı otomobil ile İbrahim K. (21) idaresindeki 19 HD 266 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler ile Umut A. ve Azize A., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kenarındaki trafik levhaları zarar gördü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Halil Can ÖZEKER / ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
