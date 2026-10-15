Çorum'da ev aramasında 1043 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Çorum'da ev aramasında 1043 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1043 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gülabibey Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada ele geçirilen haplar sonrası gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1043 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu Gülabibey Mahallesi'nde H.A'nın evinde arama yapıldı.
Aramada 1043 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA