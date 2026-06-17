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Osmancık'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Osmancık'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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Çorum'un Osmancık ilçesinde depo olarak kullanılan eski bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde eski bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Koyunbaba Mahallesi Kaleli Hoca Sokak'ta bulunan ve depo olarak kullanılan Ahmet A'ya ait eski bir müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerin binayı sarması üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı
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