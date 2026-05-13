Çorum'da Engelliler Haftası'nda sürücülere trafik farkındalığı etkinliği düzenlendi

Çorum'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte sürücülere engelli bireylere yaklaşım konusunda bilgi verildi. Jandarma denetleme noktasında gerçekleştirilen etkinlikte, trafik kurallarının yanı sıra engelli bireylere karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Altı Nokta Körler Derneği üyelerinin katılımıyla jandarma denetleme noktasında düzenlenen etkinlikte sürücülerin engelli bireylere yaklaşımına dikkat çekildi.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, uygulama noktasında durdurulan araçların sürücülerine, genel trafik kurallarına uymanın yanı sıra engelli bireylere karşı alınması gereken tedbirler hakkında da bilgi verdi.

Engelliliğin yalnızca doğuştan değil, trafik kazaları, afetler, yangınlar ve savaşlar gibi dış etkenler sonucu da ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Kabakçı, trafik kazalarının engelliliğe neden olan en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Sloganımız 'Yolun sonu engel olmasın, sevdikleriniz sizi bekler.' 5 dakika geç gitseniz bile bir ömür vicdan azabı çekmeyin." dedi.

Kaynak: AA / Betül Balabaz
