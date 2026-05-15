Down sendromlu Servet Yıldırım'a asker uğurlama töreni

Çorum'un Bayat ilçesinde, down sendromlu Servet Yıldırım için temsili askerlik öncesi uğurlama töreni düzenlendi. Kaymakam Kerem Yüce ve diğer yetkililerin katıldığı etkinlikte Yıldırım dans etti, kınası yakıldı ve halay çekildi. Anne Fatıma Yıldırım, mutluluğunu dile getirerek teşekkür etti. Yıldırım, Engelliler Haftası kapsamında yarın İl Jandarma Komutanlığındaki temsili askerlik törenine katılacak.

Çorum'un Bayat ilçesinde temsili askerlik yapacak down sendromlu Servet Yıldırım için askere uğurlama töreni düzenlendi.

Bayat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen eğlence kapsamında Yıldırım'ın sırtına, üzerinde "O şimdi asker" yazılı Türk bayrağı bulunan tül asıldı.

Etkinliğe Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat İlçe Emniyet Amiri Murat Onarok, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca katıldı.

Kaymakam Yüce, Yıldırım ve davetlilerle sohbet etti. Bir süre dans eden Yıldırım, etkinliğe katılanlar tarafından havaya atıldı.

Ardından asker kınası yakılan Yıldırım, davetlilerle halay çekti.

Anne Fatıma Yıldırım, down sendromlu oğlunun asker eğlencesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldırım, Engelliler Haftası kapsamında yarın İl Jandarma Komutanlığında düzenlenecek temsili askerlik törenine katılacak.

Kaynak: AA / Murat Topal
