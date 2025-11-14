Haberler

Çorum'da Dolu Yağışı Sebebiyle Kazalar: 10 Yaralı

Güncelleme:
Çorum'un Sungurlu ilçesinde dolu yağışının neden olduğu kazalarda 10 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dolu yağışının neden olduğu kazalarda 10 kişi yaralandı.

Çorum-Sungurlu kara yolu Kırankışla köyü yakınlarında etkili olan dolu yağışı sırasında 3 otomobil ile bir cip çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum-Sungurlu kara yolunun 10. kilometresinde ise Tevfik Ö'nün kullandığı 19 ADR 483 plakalı otomobil, dolu nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarptı.

Kazalarda araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
