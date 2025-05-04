Çorum'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, 75 yaşındaki sürücü Mürsel Duran yaşamını yitirdi. Devrilen traktör, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra sürücünün cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mürsel Duran (75) idaresindeki 19 TP 032 plakalı traktör, Oğuzlar-İskilip kara yolu Ceviz köyü yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Oğuzlar ve İskilip belediyelerinin itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Duran'ın cenazesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel