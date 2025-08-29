Çorum'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde virajı dönerken devrilen saman balyası yüklü tırın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun tek şeritten trafiğe açılması sağlandı.

Mahmut K. idaresindeki 63 ZH 574 plakalı saman balyası yüklü tır, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek köyü yakınlarında virajı dönerken karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çorum-Yozgat kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
