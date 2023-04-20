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Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Çorum'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Mehmet S. (73) idaresindeki 18 AT 255 plakalı otomobil, Çorum- Yozgat kara yolu, Alaca ilçesine bağlı Elicek köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Cemal G. (57) ambulansla götürüldüğü Alaca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel

Yozgat Alaca Çorum Güncel Haberler

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