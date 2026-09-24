Çorum'da devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hastanede kurtarılamadı

Çorum'da devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çorum'da Gazi Caddesi'nde devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürüklenen motosiklet önünde seyreden kamyonete çarparak kaza yapmış, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüş.
Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D.A. (18) idaresindeki 06 FGB 918 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi Yunus Emre Parkı karşısında devrildi.
Sürüklenen motosiklet, önünde seyreden K.E. (62) yönetimindeki 19 ACB 310 plakalı kamyonete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü K.E. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA