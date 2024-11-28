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Çorum'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Müzeyi Ziyaret Etti

Çorum'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Müzeyi Ziyaret Etti
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Çorum'da denetimli serbestlik şube müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi kapsamında 17 hükümlü, Çorum Müzesi'ni gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Bu etkinlik, yükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çorum'da Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünce denetim ve takibi yapılan yükümlülerin Çorum Müzesi'ni gezdiği bildirildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimli serbestlik müdürlüklerince yükümlülerin iyileştirilmesine yönelik düzenlenen gezide 17 hükümlü, Çorum Müzesi'ni gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi edindi.

Gezide arkeologlar da hükümlülere kentteki arkeolojik alanlar ve kazılarda bulunan tarihi eserleri anlattı.

Denetimli serbestliğin şüpheli, sanık ve hükümlünün toplum içinde denetim ve takibi yapılarak iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasını hedeflediği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede denetimli serbestlik müdürlüklerince yükümlülerin iyileştirilmesine yönelik birçok eğitim iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerle daha önce belki hiç müze ya da kütüphaneye gitmemiş yükümlülerin farkındalıklarının oluşumu ve toplum içerisinde sosyalleşmeleri hedeflenmektedir. Sahadaki benzeri çalışmaların yükümlüler üzerindeki olumlu etkisinin gözlenmesi nedeniyle, bu tür çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
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