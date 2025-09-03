Çorum'da "Çorumlu Hattatlar İcazet Sergisi" açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından, hat sanatında ustalık ve yetkinliği simgeleyen icazet takdim töreninde, Çorumlu hattatlar Mesut Karaca, Muharrem Gökşen, Senem Demirci ile Besim Karabaş adına Kerim Yiğit'e icazetleri hat sanatının önde gelen akademisyenleri tarafından verildi.

Sergi kapsamında düzenlenen "Türk Hat Sanatında Eğitim Yöntemi ve İcazet Geleneği" panelinde ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Memiş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkafa ve hattat Mustafa Parıldar, hat sanatının tarihsel gelişimi, geleneksel eğitim metotları ile icazet geleneğinin önemi konularında sunumlar yaptı.

Programa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Turhan Candan ile davetliler katıldı.

Sergi 10 Eylül'e kadar gezilebilecek.