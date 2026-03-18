Çorum'da cipin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan cip köprü korkuluklarına çarparak devrildi. Sürücü ve iki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
E. U. idaresindeki 06 FOB 089 plakalı cip, Mecitözü-Amasya karayolu Figani köyü mevkisinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Ardından alt yola devrilen otomobildeki sürücü ile 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk