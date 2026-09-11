Çorum'da çıkan yangında 2 bin saman balyası ile traktör ve hafif ticari araç zarar gördü

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 2 bin saman balyası ile traktör ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kuruçay köyünde Sadık Topal'a ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını ev ile ahıra sıçramadan söndürdü.

Yangında 2 bin saman balyası ile evin bahçesinde park halinde bulunan traktör ve hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA