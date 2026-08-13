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Anız Yangınında 100 Güvercin Telef Oldu

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Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir tarlada çıkan anız yangınında, tarlanın kenarında bulunan kümesteki 100 güvercin telef oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir tarlada çıkan anız yangınında, tarlanın kenarında bulunan kümesteki 100 güvercin telef oldu.

Ankara-Samsun kara yolunun Sungurlu girişindeki bir tarlada anız yangını başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını bölgedeki bir dinlenme tesisine sıçramadan söndürdü.

Beş dekar ağaçlık alanın zarar gördüğü yangında, dinlenme tesisinin yanında Muharrem Ağzıkara'ya ait kümesteki yaklaşık 100 güvercin telef oldu.

Kaynak: AA
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