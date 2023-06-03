Çorum'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, tarım arazileri zarar gördü
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış ekili arazileri zarar verdi.
Çorum'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, tarım arazileri zarar gördü
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış ekili arazileri zarar verdi.
Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve köylerinde yaklaşık 30 dakika süren sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.
İlçe merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, köylerde ceviz büyüklüğünde yağan dolunun, ekili arazilere zarar verdiği öğrenildi.
Öte yandan yağış sonrası oluşan sel bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel